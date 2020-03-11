Ситуацию с клещевым энцефалитом назвали благополучной в Подмосковье

Из-за ранней весны в России раньше времени проснулись клещи. Наиболее опасными районами считаются Дальний Восток, Сибирь, Урал, Северо-Западный регион. Из ближайших к Москве мест — это Тверская и Ярославская области. В самой столице и Подмосковье ситуация считается благополучной.

«Территория Москвы и Московской области (кроме Дмитровского и Талдомского округов) является благополучной по клещевому вирусному энцефалиту», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Специалисты напомнили, что во время лесных прогулок нужно правильно себя защитить. Следует надевать закрытую одежду. Например, рубашку с длинными руками, лучше ее заправить в брюки. Голову и шею по возможности нужно закрыть кепкой или косынкой. Не лишним будет воспользоваться и средствами от укусов клещей. При этом, находясь на природе, нужно периодически проверять свою кожу и одежду.

В России есть несколько вакцин от клещевого вирусного энцефалита. Прививку делают с разрешения врача за две недели до выхода в лес. Вакцинацию проводят в поликлиниках, медсанчастях и ученых заведениях.

Если все же так случилось, что на человеке оказался клещ, нужно правильно его снять. Лучше всего это сделают медики в травматалогическом пункте. Если же удалось снять насекомое самому, то его надо отправить на исследование в специализированные лабаратории. Например, в лабораторию «ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».

Ранее стало известно, что клещей заметили на лужайках и кустах Москвы и Московской области.