За последнюю неделю ситуация с коронавирусом стала более напряженной в 10 регионах России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Ее слова процитировал ТАСС.

«Это Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, Республики Татарстан, Тыва, Чувашия», — сказала она.

Голикова подчеркнула, что практически все регионы России уже ввели QR-коды для посещения культурных объектов, кафе и ресторанов. Она добавила, что в стране необходимо наращивать вакцинацию и пресекать попытки фальсификации документов о сделанных прививках, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Голикова подчеркнула, что от этого зависят сроки окончания пандемии в стране.

«Важно, чтобы подлинность этих кодов, будь то справка о перенесенной болезни, код сертификата вакцинации или код теста ПЦР, досконально проверялись на местах», — отметила она.

Ранее оперштаб Московской области сообщил, что уровень коллективного иммунитета в регионе поднялся до 67%. По данным на 5 ноября, первым компонентом привился 4 006 021 человек, полную вакцинацию прошли 3 871 998 человек.

Министра здравоохранения Московской области Светлана Стригункова подчеркнула, что в регионе сейчас высокие показатели — как по заболеваемости ковидом, так и по госпитализациям. При этом единственный надежный способ защитить себя и своих близких — вакцинация.