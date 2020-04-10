Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коронавирусная ситуация становится более проблемной. В столице привлекут все клиники, у которых есть компьютерная томография.

«В борьбу вступает и поликлиническая сеть. Все клиники, больше 40, у которых есть компьютерная томография, на системной основе начинают диагностировать больных коронавирусом, оказывать им амбулаторную помощь, вести их в постоянном режиме», — приводит слова мэра ТАСС.

Собянин подчеркнул, что это большая и сложная работа. Она потребует изменения графика работы поликлиник и мер санитарно-медицинской безопасности. Он считает, что данные меры смогут ускорить диагностику и улучшат оказание помощи амбулаторным больным.

«Очень важная и нужная работа, которая будет проводиться 24 часа в сутки», — сказал мэр.

По словам заместителя главврача 68-й поликлиники Александра Карпович, за прошедшие двое суток проведено 15 обследований. Из них у восьми пациентов диагностировали пневмонию.

В России 11 917 человек заразились коронавирусом. За последние сутки прибавилось 1786 новых заражений. Погибли 94 человека, по данным стопкоронавирус.рф.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор готовит к выпуску сразу три вакцины от коронавирусной инфекции.