Здоровье 24 марта 2023, 17:06 Систему питания в школах Санкт-Петербурга изменят

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В Санкт-Петербурге проведут масштабную модернизацию системы питания в школах. Пилотный проект реализуют в школе № 372 Московского района. Такой информацией поделился вице-губернатор Валерий Москаленко. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

В школе планируют переоборудовать кухню. Повара начнут готовить блюда по новым фирменным рецептам с учетом стандартов школьного питания и требований Роспотребнадзора. Кроме того, сотрудников кухни обучат принципам бережливого производства.

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Если данный проект покажет хорошие результаты, его распространят на все учебные заведения города.

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