24 марта 2023, 17:06
Систему питания в школах Санкт-Петербурга изменят
В Санкт-Петербурге проведут масштабную модернизацию системы питания в школах. Пилотный проект реализуют в школе № 372 Московского района. Такой информацией поделился вице-губернатор Валерий Москаленко. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
В школе планируют переоборудовать кухню. Повара начнут готовить блюда по новым фирменным рецептам с учетом стандартов школьного питания и требований Роспотребнадзора. Кроме того, сотрудников кухни обучат принципам бережливого производства.
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Если данный проект покажет хорошие результаты, его распространят на все учебные заведения города.
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