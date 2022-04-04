Систему онлайн-контроля доступности лекарств создадут в России

Зампред правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала создание специальной системы для контроля доступности лекарственных препаратов в режиме онлайн. Информация появилась на сайте кабмина.

Систему разработают вместе с Координационным центром правительства РФ. К ней подключат всех главных внештатных специалистов Минздрава по клиническим профилям. Они смогут отслеживать наличие лекарств как внутри регионов, так и в целом по стране, и при необходимости связываться с главными специалистами субъектов, чтобы не допустить снижения запасов.

Если потребуется, специалисты смогут давать рекомендации по взаимозаменяемости препаратов. Регионы и федеральные ведомства также будут контролировать запасы лекарственных средств.

У регионов есть все ресурсы для бесперебойного обеспечения пациентов лекарственными препаратами и медизделиями, подчеркнула Голикова. Она напомнила, что для сглаживания влияния санкций на систему здравоохранения в марте принято два федеральных закона — № 46-ФЗ и от № 64-ФЗ, — которые упростили все разрешительные процедуры при ввозе, разработке и регистрации лекарственных препаратов и медицинских изделий. Кроме того, введена ответственность оптовиков за сбои при поставках в аптеки, упрощены закупки у единственных поставщиков, введено опережающее финансирование медицинских организаций за счет средств ОМС.

«Анализ остатков лекарственных препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств свидетельствует о том, что их достаточно для деятельности медицинских организаций и обеспечения наших граждан. Цена на них регулируется государством», — сообщила Татьяна Голикова.