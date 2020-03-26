Систему контроля за коронавирусными анализами внедрили в Подмосковье. Результаты станут еще более быстрыми

В Подмосковье внедрили систему контроля сбора, доставки до лаборатории проб на коронавирус и быстрого проведения анализов. Об этом «360» рассказал представитель регионального Минздрава Виктор Киселев.

«Через систему прошло более 13 тысяч анализов. Надо, чтобы в этом процессе, в котором занято огромное количество людей, не происходило сбоев. Эта система помогает нам решать эти проблемы оперативно. Чтобы у всех информация была та, которая нужна, в тот момент, когда это нужно», — отметил Киселев.

По его словам, все медицинские организации, которые осуществляют сбор анализов на коронавирус, к этой системе подключены. К системе подключена и лаборатория Роспотребнадзора. Уже в лаборатории ее сотрудники фиксируют, что анализы доехали, они приняты в работу.

«Им [взятым мазкам] присваиваются внутренние лабораторные коды. Дальше выполняется исследование на предмет выявления коронавируса», — добавил Киселев.

В итоге анализаторы в лаборатории выдают результаты и сотрудники вносят их в систему. Если тесты оказались положительными, то их отправляют в другую лабораторию для окончательного анализа.

По последней информации, в Подмосковье новым типом коронавирусной инфекции заразился 41 житель региона. Больше всего заболевших в Одинцове — семь пациентов. В Истре и Реутове по четыре больных, в Балашихе, Красногорске и Раменском — по три зараженных. По два случая коронавируса зафиксировали в Люберцах и Видном. Меньше всего пациентов в Дмитрове, Мытищах, Наро-Фоминске, Павловском Посаде, Подольске, Сергиевом Посаде, Жуковском, Лобне, Химках и Фрязине — там заболели по одному человеку.

Семь пациентов уже выписали из стационаров домой — заболевание протекало у них в легкой форме, и итоговые тесты показали отрицательный результат на коронавирус.

В регионе принимаются повышенные меры для предотвращения распространения заболевания. В соответствии с указом Правительства России, в Подмосковье прекратили работать торговые центры, ночные клубы, библиотеки и кинотеатры. Кроме того, отменены все массовые мероприятия, а также в ресторанах, кафе и барах запрещено курение кальянов.

Всем пожилым людям старше 65 лет, а также жителям области с хроническими заболеваниями необходимо соблюдать карантин и не покидать дома. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что такие пенсионеры получат компенсации в размере трех тысяч рублей.