Здоровье 05 сентября 2023, 13:26 Система здравоохранения Москвы откажется от бумажных документов к 2025 году Собянин: медсистема Москвы может перейти на цифровой документооборот к 2025 году © Управление по информполитике Правительства Ставропольского края

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Медицинская система столицы готова полностью перейти на электронный цифровой документооборот к 2025 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что в этом году начнется следующий этап внедрения электронного документооборота в поликлиниках и больницах с целью отменить бумажные документы в медицинской системе.

Мы уже готовы к 2025 году полностью всю медицинскую систему перенести на безбумажный вариант в режиме электронного цифрового документооборота. Сергей Собянин

Также Собянин сообщил о планах внедрения в систему здравоохранения Москвы искусственного интеллекта, причем уже в этом году врачи будут получать от ИИ окончательный диагноз на основе данных о пациентах.

Кроме того, к 2025 году произойдет переход к проактивной постановке диагноза, когда искусственный интеллект на основе обработки данных медицинской карты будет предварительно указывать на проблемы пациента и инициировать проведение диспансеризации для профилактической работы над предупреждением заболеваний.

Ранее сообщалось о том, что свыше трех миллионов электронных рецептов на льготные лекарства выписали в Подмосковье с января.