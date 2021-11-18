Синоптик рассказал, от чего зависит метеочувствительность

Синоптик Марина Макарова рассказала, почему некоторые люди страдают от метеочувствительности. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Она объяснила, что такая проблема возникает у людей с нарушенным адаптационным механизмом.

«Сейчас в связи с развитием цивилизации у нас есть люди, у которых нарушен адаптационный механизм, по разным причинам. С возрастом накапливается что-то. Они могут реагировать на это», — уточнила Макарова.

Она добавила, что в таких случаях следует соблюдать рекомендации врачей. Также синоптик рассказала, в каком порядке человек реагирует на погодные изменения.

«Прежде всего, температура, потом состояние небосвода (то есть есть солнце или оно закрыто облаками), потом осадки, ветер, потом состояние электромагнитного поля Земли, то есть космическая погода, и потом в этом списке идет давление», — заключила Макарова.

Ранее врач Марина Орлова дала советы метеозависимым людям, чтобы при перепадах давления они могли улучшить свое самочувствие. По ее словам, метеозависимость — это больше психологическая проблема, чем физиологическая.