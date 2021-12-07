Россиянам рассказали, о какой болезни говорят «синюшные» руки

Посинение рук на морозе может говорить о нарушенном кровообращении. Об этом предупредила сердечно-сосудистый хирург Анастасия Акулова.

«Норма — это когда пальцы рук краснеют на холоде, а потом в тепле их цвет быстро восстанавливается. Если есть боль, а пальцы бледные или даже становятся „синюшными“, то стоит задуматься», — сказала заведующая отделением сосудистой хирургии ЦКБ «РЖД-Медицина» радио Sputnik.

Она добавила, что обычно цвет меняется на указательном и безымянном пальцах. Причем сначала пальцы белеют на обеих руках, а затем синеют. Чтобы пальцы перестали менять цвет, нужно нормализовать кровообращение. Для этого необходимо изменить образ жизни.

«Надо попробовать устранить провоцирующие факторы, например, переохлаждение или курение», — отметила Акулова.

По словам сердечно-сосудистого хирурга, для проверки сосудов стоит записаться на ультразвуковую диагностику. Врач должен выяснить, нарушено кровообращение в организме или нет. Только после этой проверки нужно отправляться на консультацию к ревматологу, чтобы исключить наличие системных заболеваний.