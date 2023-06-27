Здоровье 27 июня 2023, 05:25 «Синяки на венах не зря». Олимпийская чемпионка рассказала, как ведет борьбу с раком Олимпийская чемпионка Бобровникова сообщила о частичной ремиссии рака Freepik

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Олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу Владлена Бобровникова заявила о частичной ремиссии рака. Об этом спортсменка сообщила в соцсетях, передал ТАСС.

Бобровникова отметила, что прошла четыре курса химиотерапии. Одной из последних процедур была компьютерная томография (КТ), по которой врачи определили эффективность лечения. В итоге результаты КТ очень обрадовали чемпионку.

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«Утром я сделала КТ и с нетерпением ждала расшифровки! Связалась с двумя моими онкологами сразу. Они сказали, что это частичная ремиссия, динамика отличная, некоторые узлы вообще пропали, а другие уменьшились в два раза», — сказала спортсменка.

По словам Бобровниковой, ей осталось пройти два курса химиотерапии. Сейчас чемпионка уже «на финишной прямой». Она рада, что борьба со страшным недугом показала хорошие результаты. Лечение спортсменке дается очень непросто.

«В душе порхают бабочки от удовольствия, что я стараюсь и работаю над собой не зря, синяки на венах не зря, лысая я хожу не зря, что я выздоравливаю от рака», — отметила женщина.

Бобровникова играет в составе «Ростов-Дон» с 2012 года, ей 35 лет. В российской сборной она получила золото Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Помимо этого звезда является серебряным призером Олимпийских игр в Токио — 2021, а в 2019 году получила бронзовую медаль на чемпионате мира.