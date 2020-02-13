Синдром «спящей красавицы»: австралиец спит по 40 дней подряд
21-летний житель Австралии с расстройством Клейна-Левина может заснуть в любой момент. Самый долгий его сон продлился 41 день, сообщили «Вести.ру» со ссылкой на издание 10 News First.
Сон Гарри Данна может продлиться неопределенный срок. Он уже проспал свои дни рождения в 16 и 17 лет, Рождество, а также трансляции нескольких важных спортивных состязаний.
Как сообщил сайт «Русская планета», расстройство Клейна-Левина, или «синдром спящей красавицы», впервые проявился у Данна в 14 лет. Тогда все посчитали, что он просто капризничает.
По словам молодого человека, во сне он ест, принимает душ, ходит в туалет, но не осознает происходящего. После пробуждения он не помнит, что делал.
Врачи допускают, что причиной такого расстройства может быть нарушение кровотока в гипоталамусе. Однако лечения не существует.