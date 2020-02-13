Синдром «спящей красавицы»: австралиец спит по 40 дней подряд

Сон Гарри Данна может продлиться неопределенный срок. Он уже проспал свои дни рождения в 16 и 17 лет, Рождество, а также трансляции нескольких важных спортивных состязаний.

Как сообщил сайт «Русская планета», расстройство Клейна-Левина, или «синдром спящей красавицы», впервые проявился у Данна в 14 лет. Тогда все посчитали, что он просто капризничает.

По словам молодого человека, во сне он ест, принимает душ, ходит в туалет, но не осознает происходящего. После пробуждения он не помнит, что делал.

Врачи допускают, что причиной такого расстройства может быть нарушение кровотока в гипоталамусе. Однако лечения не существует.