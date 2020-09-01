Синдром разбитого сердца нашли у больных COVID-19

Ученые провели исследования среди больных COVID-19 и выяснили, что у некоторых пациентов развился синдром такоцубо. Эту патологию называют синдромом разбитого сердца. Она напоминает острый инфаркт миокарда, но медики могут ее вылечить.

В исследованиях принимали участие итальянские и британские ученые. Они пришли к выводу, что чаще всего такоцубо подвержены женщины в возрасте 55 лет и старше. При этом иногда синдром встречался и у инфицированных мужчин.

«Отдельные случаи синдрома такоцубо, вызванного тяжелым острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС), были описаны у женщин», — сказано в результатах работы.

По словам специалистов, заболевание вызывают воспалительная реакция в организме и выброс в кровь адреналина. Кроме того, сказываться может воздействие коронавируса на сосуды, которое приводит к дисфункции левого желудочка сердца. Сейчас медики встречают не так много случаев такоцубо, но с распространением коронавируса их число может вырасти.

Профессор кафедры фундаментальной медицины Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Галина Рева пояснила, что синдром разбитого сердца можно вылечить. При этом если такоцубо возникнет одновременно с SARS-CoV-2, то течение болезни будет очень сложным. Прогноз в этом случае в большей степени будет неблагоприятным, пишет газета «Известия».