  • Синдром автоброжения: организм американца сам вырабатывал алкоголь

    21 октября 2019, 15:53

    Ирина Нагайникова

    Ученые из Университета Ричмонда рассказали о необычном синдроме, из-за которого пациент постоянно ощущал симптомы опьянения и был задержан за пьяную езду, хотя не пил спиртное, сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на Science Alert.

    В 2011 году 46-летний американец поранил палец и пропил назначенный врачами курс антибиотиков. Через неделю после прекращения приема препаратов его стало мучить странное самочувствие: мужчина жаловался на нетипичное поведение, приступы агрессии, подавленность, провалы в памяти и «туман в голове».

    Выписанные психиатром антидепрессанты не улучшили состояние пациента. Однажды утром его задержали за вождение в нетрезвом виде. Мужчина не употреблял спиртное, но тесты показали содержание в его крови алкоголя около 200 мг/дл.

    В клинике Огайо большая часть анализов мужчины оказалась в норме, а вот в стуле нашли Saccharomyces cerevisiae (сахаромицеты или пивные дрожжи) и родственные грибки. Именно их используют в пивоварении и виноделии. Благодаря им из углеводов образуется алкоголь. Однако поставить диагноз и назначить лечение пациенту не смогли.

    Приступы сильного опьянения привели к тому, что мужчина упал и разбил голову. В больнице анализы показывали уже 400 мг/дл алкоголя в крови, однако медики остались уверены, что пациент тайком пьет спиртное.

    Тогда мужчина обратился в Университет Ричмонда, где ему назначили противогрибковые препараты и пробиотики. Лечение оказалось верным, и микрофлора его желудочно-кишечного тракта начала восстанавливаться.

    Через 1,5 года симптоматика полностью ушла, и мужчина смог вернуться к обычному питанию, но контролировать алкоголь крови вынужден до сих пор.

    «Мы считаем, что симптомы нашего пациента были вызваны воздействием антибиотиков, что привело к изменению его желудочно-кишечного микробиома и разрастанию грибков», — рассказали ученые.

    Специалисты университета подчеркнули, что синдром автоброжения пока мало изучен при огромной опасности для здоровья. Они допустили, что этот феномен в дальнейшем можно будет исследовать подробнее.