Синдром автоброжения: организм американца сам вырабатывал алкоголь

В 2011 году 46-летний американец поранил палец и пропил назначенный врачами курс антибиотиков. Через неделю после прекращения приема препаратов его стало мучить странное самочувствие: мужчина жаловался на нетипичное поведение, приступы агрессии, подавленность, провалы в памяти и «туман в голове».

Выписанные психиатром антидепрессанты не улучшили состояние пациента. Однажды утром его задержали за вождение в нетрезвом виде. Мужчина не употреблял спиртное, но тесты показали содержание в его крови алкоголя около 200 мг/дл.

В клинике Огайо большая часть анализов мужчины оказалась в норме, а вот в стуле нашли Saccharomyces cerevisiae (сахаромицеты или пивные дрожжи) и родственные грибки. Именно их используют в пивоварении и виноделии. Благодаря им из углеводов образуется алкоголь. Однако поставить диагноз и назначить лечение пациенту не смогли.

Приступы сильного опьянения привели к тому, что мужчина упал и разбил голову. В больнице анализы показывали уже 400 мг/дл алкоголя в крови, однако медики остались уверены, что пациент тайком пьет спиртное.

Тогда мужчина обратился в Университет Ричмонда, где ему назначили противогрибковые препараты и пробиотики. Лечение оказалось верным, и микрофлора его желудочно-кишечного тракта начала восстанавливаться.

Через 1,5 года симптоматика полностью ушла, и мужчина смог вернуться к обычному питанию, но контролировать алкоголь крови вынужден до сих пор.

«Мы считаем, что симптомы нашего пациента были вызваны воздействием антибиотиков, что привело к изменению его желудочно-кишечного микробиома и разрастанию грибков», — рассказали ученые.

Специалисты университета подчеркнули, что синдром автоброжения пока мало изучен при огромной опасности для здоровья. Они допустили, что этот феномен в дальнейшем можно будет исследовать подробнее.