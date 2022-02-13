Симптомы у детей с «омикроном» стали проявляться чаще

Дети с приходом «омикрона» стали чаще болеть ковидом с проявлением симптомов, среди которых першение в горле, слабость, кашель, диарея и сыпь. Об этом рассказал директор НМИЦ здоровья детей Минздрава Андрей Фисенко, передал ТАСС.

Дети сейчас заражаются «омикроном» гораздо чаще, чем другими штаммами коронавируса. И если раньше дети переносили ковид незаметно, то теперь у них наблюдают целый комплекс симптомов.

«...Высокую температуру тела, слабость, головную боль, насморк, кашель, першение и боль в горле, нередко диарею и в ряде случаев сыпь», — сообщил директор исследовательского центра.

«Омикрон»-штамм поражает верхние дыхательные пути и чаще приводит к бронхитам. Фисенко отметил, что их некорректное лечение чревато осложнениями.

Непривитого ребенка можно защитить от заражения, соблюдая все меры профилактики. Безопасность и здоровье детей зависят от того, насколько ответственно взрослые подойдут к соблюдению этих несложных мер, добавил он.

Врач-педиатр Сергей Токарев ранее заявил, что «омикрон» способен вызвать у детей ларинготрахеит. Это смертельно опасное заболевание, которое может вызвать отек гортани. В этом случае ребенка нужно срочно госпитализировать.