Симптомы, характерные только для ковида, пока не выявлены

Пациенты, зараженные коронавирусом, жалуются на температуру и кашель. Специалисты пока не смогли найти симптомы, характерные только для этого вида инфекции, и не встречающиеся при других острых респираторных заболеваниях.

Об этом РИА «Новости» рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее данным, 78% заболевших ковидом жалуются на повышенную температуру, 57% — на кашель. При лихорадочном состоянии температура свыше полвины пациентов не превышает 38 градусов.

Для инфицированных характерны симптомы общей интоксикации. У 15-40% встречаются боль в мышцах и суставах, головная боль. В 20% случаев фиксируются диарея, тошнота и рвота, симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта.

«Встречаются также различные элементы сыпи на кожных покровах, которые обычно описываются у пациентов, проходящих лечение в стационаре. Но кожные изменения могут быть также связаны и с воздействием лекарственных препаратов, а также обострением имеющейся у пациента другой патологии», — пояснила Пшеничная.

Она добавила, что относительно редко пациенты жалуются на заложенность носа, ушей, конъюнктивит и першение в горле. Все эти признаки в разной степени характерны для самых разных заболеваний. Некоторые не имеют отношения к инфекционной патологии.

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов сообщил, что во время коронавируса уровень гемоглобина у человека снижается.