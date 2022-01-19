Ученые из Дании провели исследование особенностей протекания долгого ковида у детей. Речь идет о тех случаях, когда симптомы коронавируса сохранялись более четырех недель после острой фазы заболевания. К той же категории отнесли случаи постковидного синдрома, если он сохранялся более трех месяцев.

«В большинстве случаев симптомы „долгого“ COVID-19 проходят в течение одного-пяти месяцев», — процитировала газета «Известия» заявление ученых.

В исследовании участвовали 30 тысяч детей. Их поделили на две группы: половина переболели ковидом, остальные попали в контрольную группу. Среди детей до пяти лет, которые перенесли COVID-19, проявления болезни более четырех недель испытывали 17,6%, а среди школьников от шести до 17 лет — 28,2%.

При этом неприятные симптомы более четырех недель испытывали 14,8% дошкольников и 27,2% школьников из контрольной группы. Ученые связали это с тем, что долгосрочные проявления могут быть связаны не только с коронавирусом, но и с другими заболеваниями, которые могут быть у детей.

Самыми распространенными симптомами долгого ковида стали усталость, потеря запаха и вкуса.