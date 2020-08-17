Названа последовательность первых симптомов коронавируса
Ученые из США выявили порядок проявление первых симптомов коронавируса. Они получили эти данные, после того, как изучили более 55 тысяч историй течения болезни.
Результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Public Health. Выяснилось, что после заражения инфекцией, коронавирус себя проявляет в следующей последовательности:
- жар
- кашель
- мышечные боли
- тошнота или рвота
- диарея
По словам ученых, это открытие является очень важным. Оно позволит своевременно выявить болезнь и оказать грамотную медицинскую помощь.
В мире коронавирусной инфекцией заразились уже 21 749 290 человек. На первом месте по-прежнему США — 5,4 миллиона заболевших, на втором Бразилия — 3, 3 миллиона, на третьем месте Индия — 2,6 миллиона.
Россия первая в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат прошел все необходимые испытания. В первую очередь будут прививать людей из группы риска — врачей и пожилых.