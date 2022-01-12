Симптомами «омикрона» назвали тошноту и диарею

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) перечислили симптомы заражения штаммом коронавируса «омикрон». Среди них есть как обычные простудные признаки, так и расстройства пищеварительной системы, написал сайт «МедикФорум».

В список симптомов, характерных для «омикрона», вошли одышка, трудности с дыханием, повышенная утомляемость, головная боль, боль в горле, насморк, а также диарея и рвота.

Специалисты предупредили, что заразиться «омикроном» человек может и в том случае, если раньше он уже болел COVID-19.

«Самоизолируйтесь, даже если у вас ранее был положительный результат теста на COVID-19. Вероятно, у вас есть некоторый иммунитет к вирусу, но неясно, как долго он продлится», — посоветовали работники ВОЗ.

Ранее в организации сообщали, что за последнюю неделю зафиксирован большой прирост заболевших, максимальный за всю историю пандемии. Штамм «омикрон» сместил своего предшественника «дельту» по частоте выявления. Есть данные, что он более устойчив к иммунной системе человека.