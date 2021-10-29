Россиян предупредили об изменившихся симптомах коронавируса

У коронавируса сменилась симптоматика: теперь стоит ориентироваться не на отсутствие вкуса и запаха, а на лихорадку. Причем определить тяжесть состояния больного по КТ не получится.

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала об изменениях в поведении SARS-CoV-2 на пресс-конференции в медиацентре ПАИ. Ее процитировал во «ВКонтакте» региональный оперштаб.

За четыре волны коронавируса с ним, заверила медик, произошли кардинальные изменения. Например, «ушли» уже ставшие привычными симптомы — отсутствие запахов и вкусов. Лихорадку Повторейко, наоборот, причислила к самым агрессивным признакам заболевания.

«Компьютерная томография легких не относится к критерию тяжести состояния», — добавила главврач.

Она заметила, что при поражении 5-10% легких может возникнуть и десатурация, и лихорадка. Тем временем при 80% человек будет чувствовать себя нормально.

Повторейко призвала коллег подстраиваться под вирус и его условия. Медик указала на важность сторонней точки зрения и обмена опытом, который происходит у врачей ежедневно.

Главный врач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко ранее напомнил, что риск повторного заражения для переболевших COVID-19 возникает через полгода после выздоровления. В этот срок необходимо пройти вакцинацию.