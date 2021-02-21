Симптом ковида назвали признаком рака легких

Одним из основных симптомов ковида является постоянный кашель. При этом он также может говорить о раке легких, предупредила Национальная служба здравоохранения Великобритании.

По словам специалистов, постоянный кашель может быть признаком рака легких. Кроме того, о наличии онкологического заболевания могут говорить: потеря аппетита, кровохаркание, одышка и снижение веса. Для уменьшения риска развития заболевания эксперты рекомендуют бросить курить, следить за рационом и заниматься физическими упражнениями, отметило издание Express.

В Национальной службе здравоохранения подчеркнули, что при обнаружении рака на самой ранней стадии у человека появляется больше шансов продлить свою жизнь еще на пять лет. В случае диагностирования четвертой стадии таких шансов нет.

Ранее ученые провели исследование и выяснили, что правильная диета может существенно увеличить продолжительность жизни. Они посоветовали не употреблять животный белок, а заменить его растительным. Такой белок содержится в бобовых, орехах, семенах и цельнозерновых продуктах.