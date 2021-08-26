Силу антител после «Спутника V» подтвердили ученые Аргентины

Антитела, которые вырабатываются после вакцинации «Спутником V», со временем только набирают нейтрализующую силу против коронавируса. Специалисты уверены, что они способны блокировать вызванную штаммом «дельта» инфекцию.

Исследование провели аргентинские ученые, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на министерство науки, технологий и инноваций страны. Они проанализировали число антител и их способность обезвредить коронавирус и его варианты на 1,8 тысячи образцах крови. Их брали у переболевших СОVID-19 и тех, кого заболевание не коснулось, в том числе через 21, 42, 120 и 180 дней после прививки «Спутником V».

«Впервые аргентинское исследование показывает увеличение нейтрализующей силы [антител] против коронавируса в зависимости от времени получения вакцины», — отметили в ведомстве, комментируя опасения об уменьшении числа антител, которые генерируются после вакцинации.

В министерстве подчеркнули, что аргентинское исследование подтвердило «возрастающую эффективность нейтрализующих антител» через полгода после вакцинацией «Спутником V».

Антитела, как выяснили ученые, способны блокировать инфекцию, которая вызвана штаммом «дельта».

В Российском фонде прямых инвестиций подчеркнули, что исследование специалистов из Аргентины крайне важно «для демонстрации формирования более длительного иммунитета к коронавирусу российской вакциной „Спутник V“».