Сигареты со вкусом предложили запретить в России

Минздрав России продолжает бороться с курением. Он составил план по снижению доли курильщиков с 29 до 21%. Очередным шагом в этом направлении может стать запрет на использование ароматизаторов и красителей в сигаретах.

С планом, который должен действовать до 2035 года, ознакомилась газета «Коммерсантъ».

«Как следует из плана, добиться поставленной цели Минздрав намерен в том числе запретом на использование ароматизаторов и красителей, а также добавок, усиливающих зависимость при производстве табачных изделий и никотиносодержащей продукции, в том числе жидкостей для электронных средств доставки никотина», — написало издание.

Эксперты и представители рынка заявили, что красители, пищевые добавки и другие вещества используются для производства почти всей табачной продукции. Это часть технологического процесса. Отказ от добавок приведет к перестройке всего производства.

Один из собеседников газеты сказал, что без вкусовых добавок сигареты станут похожи на те, что выпускали в Советском Союзе. По его утверждению, их будет невозможно курить. Вероятно, именно на это и рассчитывает Минздрав.

Запретить продажу ароматизированных сигарет и табачных смесей для кальянов предлагали в Госдуме еще в 2017 году.

«За счет различных вкусов, которыми обладают многие сигареты и кальянные смеси, эти курительные вещества почему-то особо привлекательны для молодежи», — говорил тогда зампред комитета Думы по охране здоровья Николай Говорин.

Он отметил, что таким образом курение становится губительным для молодых людей, которые не знают, «как развлекаться».

Ранее врач рассказал, что пассивное курение может стать причиной развития рака легких у некурящих.