Сигареты исключили из товаров первой необходимости. Как теперь справиться с тягой к табаку?

Сигареты больше не входят в перечень товаров первой необходимости. В связи с этим стоит задуматься о прекращении вредной привычки. Справиться с желанием покурить помогут рыбий жир и определенные витамины.

«Что мы можем посоветовать в данном случае, если очень сильно хочется покурить. Это прием определенных витаминов и микроэлементов: обязательно витамины группы В, витамин Е и рыбий жир. Они очень хорошо помогают справляться с тягой к табаку», — рассказал радиостанции «Говорит Москва» врач-нарколог Марат Сараев.

При этом он предупредил, что заменять одну привычку другой не стоит. Если вы отказываетесь от табака, то не нужно переключаться на сладости. Медик призвал не поддаваться массовому психозу и панике.

«Если мы не будем нагнетать обстановку… Через какое-то время вернется возможность у человека приобретать в полном объеме табачные изделия», — заключил Сараев.

Правительство опубликовано обновленный список непродовольственных товаров первой необходимости. В перечень вошли 23 позиции, в которых теперь нет сигарет.

По последним данным, в России зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом. Вылечить и выписать из больниц удалось 66 пациентов. Погибли от инфекции девять человек.