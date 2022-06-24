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    24 июня 2022, 19:23

    Россиянам объяснили, почему вредно выдыхать сигаретный дым носом

    Врач Зайцев рассказал о вреде выдыхания сигаретного дыма через нос

    Дарья Морозова

    Врач Владимир Зайцев рассказал, что регулярное выдыхание сигаретного дыма через нос может спровоцировать атрофию слизистой оболочки и даже онкологию. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

    Россиянам объяснили, почему вредно выдыхать сигаретный дым носом

    Он отметил, что дым пересушивает слизистую, что приводит к ее травмам.

    «Это будет сопровождаться сухостью в слизистой носа, ощущением жжения и крайнее проявление — это носовое кровотечение за счет пересушенности», — рассказал Зайцев.

    Врач уточнил, что все это повышает риск онкологических заболеваний полости носа и горла.