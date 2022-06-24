Россиянам объяснили, почему вредно выдыхать сигаретный дым носом

Врач Владимир Зайцев рассказал, что регулярное выдыхание сигаретного дыма через нос может спровоцировать атрофию слизистой оболочки и даже онкологию. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Он отметил, что дым пересушивает слизистую, что приводит к ее травмам.

«Это будет сопровождаться сухостью в слизистой носа, ощущением жжения и крайнее проявление — это носовое кровотечение за счет пересушенности», — рассказал Зайцев.

Врач уточнил, что все это повышает риск онкологических заболеваний полости носа и горла.