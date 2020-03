Сидеть на корточках оказалось полезнее, чем на диване

Американские ученые выяснили, что сидеть на корточках или на коленях полезнее, чем на стуле или диване. К такому выводу они пришли во время изучения африканских сообществ охотников-собирателей.

Результаты исследования опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Авторы уверены, что поза, в которой человек отдыхает, влияет на риск появления сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем со здоровьем.

Они отметили, что сидячий образ жизни современных людей может спровоцировать развитие разных болезней. Их появление связано с низкой мышечной активностью и замедленным метаболизмом. Ученые отметили, что эта закономерность является довольно странной с точки зрения эволюции — адаптационные приемы сохранения энергии должны давать человеку преимущества, а не приносить вред.

Чтобы понять, как люди отдыхали до изобретения удобной мебели, ученые стали изучать образ жизни танзанийских охотников-собирателей из племени хадза.

Мы склонны считать, что физиология человека адаптирована к условиям, в которых мы развивались. Если бы бездействие было вредно, наша эволюционная история не предоставила нам для этого занятия так много времени Дэвид Райхлен профессор биологических наук, один из авторов исследования.

На протяжении исследования добровольцы из племени носили специальные устройства, которые фиксировали периоды их физической активности и отдыха. Ученые определили, что они проводят большую часть дня в покое — активные действия занимают у них чуть больше часа.

У представителей племени оказался такой же сидячий образ жизни, как и у населения большинства стран мира — они проводили неподвижно по 9-10 часов ежедневно. Но в то же время у них нет признаков хронических заболеваний, которые могло бы вызвать длительное сидение.

Учены уверены — причина кроется в том, как именно они сидят. Члены племени выбирают для отдыха две позы — на корточках или на коленях. Каждая из них предполагает более высокий уровень мышечной активности, чем отдых на диване или стуле.

Авторы исследования не призывают жителей разных стран отдыхать только в этих позах, отказавшись от удобной мебели. Они лишь советуют периодически вставать и приседать, а также стараться выбирать более-менее активные позы. Ученые уверены — это поможет снизить риск развития разных заболеваний.