Здоровье 08 сентября 2023, 13:27 Сибирскую язву подтвердили у 5 из 7 госпитализированных в Воронежской области Семь человек госпитализировали с подозрением на сибирскую язву под Воронежем РИА «Новости»

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В Воронежской области с подозрением на сибирскую язву госпитализировали семь человек. Анализы подтвердили диагноз у пяти из них, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе департамента здравоохранения.

«У пяти пациентов диагноз подтвержден лабораторно. У двух человек диагноз находится в стадии уточнения», — сообщил представитель ведомства.

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Больных положили в инфекционный центр при БСМП № 8. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. Медучреждения, по словам собеседника агентства, готовы оказать им помощь. Врачи запаслись нужными препаратами и выделили койки.

Противоэпидемические мероприятия устроили в Богучарском районе, где выявили случаи заболевания сибирской язвой, сообщил Роспотребнадзор. Санитарные врачи назвали причину распространения болезни — разделка туши зараженного животного. «Известия» сообщили, что госпитализировали семь человек.