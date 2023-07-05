Здоровье 05 июля 2023, 11:42 Сибирскую язву нашли у четырех жителей Тувы Россельхознадзор: до 4 увеличилось число инфицированных сибирской язвой в Туве РИА «Новости»

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Врачи поставили диагноз «сибирская язва» четырем жителям Тувы, первого заболевшего доставили в больницу еще в конце июня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора ТАСС.

«Сегодня диагноз „сибирская язва“ подтвержден у четырех человек в Барун-Хемчикском районе Республики Тыва», — заявили в ведомстве.

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Однако Минздрав пока не подтвердил эту информацию. О первом случае заражения сибирской язвой стало известно в конце июня. Госпитализация понадобилась мужчине, который забивал лошадей. После этого карантин объявили в Барун-Хемчикском районе, мясо животного изъяли и отправили на экспертизу. Известно, что у инфицированного сначала поднялась температура, потом ему стало трудно дышать.

Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил в разговоре с «360», что у жителей России нет повода для беспокойства из-за случая в Туве. Он напомнил, что сибирская язва не распространяется от человека к человеку. Заразиться можно только от больного животного.