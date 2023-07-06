Здоровье 06 июля 2023, 12:31 Сибирской язвой в Туве заразились пять человек Роспотребнадзор зафиксировал в Туве пятый случай заражения сибирской язвой РИА «Новости»

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Среди контактировавших с заразившимся сибирской язвой мужчиной в Туве обнаружили еще одного заболевшего. Число инфицированных увеличилось до пяти, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

«В ходе наблюдения за контактными лицами зарегистрирован еще один случай заболевания сибирской язвой. Общее число подтвержденных случаев заболевания достигло пяти», — сообщили санитарные врачи.

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Пациенты находятся в стабильном состоянии. Всем контактировавшим с первым больным провели экстренную профилактику антибактериальными препаратами, в очаге заражения вакцинировали свыше 150 человек.

Противоэпидемический отряд обработал 39 тысяч квадратных метров территории, в том числе пастбище и чабанскую стоянку. К работе подключили специалистов Ставропольского и Иркутского противочумных институтов.

Первого заболевшего госпитализировали 30 июня. Он почувствовал себя плохо после того, как забил лошадь на чабанской стоянке в Барун-Хемчикском районе и продал мясо. Бабушка мужчины рассказала, что у него поднялась температура и появились проблемы с дыханием.