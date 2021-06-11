Сибиряк перестал печь булочки и резко похудел

Житель Новосибирска Кирилл Киреев остался без работы во время коронавирусных ограничений и растолстел до 135 килограммов. Но потом он перестал печь булочки и за два месяца распрощался с 30 килограммами, сообщил сайт kp.ru.

Во время пандемии 26-летний молодой человек превратился в домохозяина. Он почти каждый день пек сладкие булочки для любимой девушки и сам тоже много ел их. Заедал плюшки шоколадом, тортами, пил по два-три литра сладкой газировки.

«Самое страшное, что вес набирается постепенно, а друзья и девушка привыкли принимать меня таким, как есть», — рассказал Киреев.

У него начала болеть спина, которая не выдерживала веса. Он сильно уставал после 10 минут ходьбы. Весной встал на весы, стрелка показала 135 килограммов. Молодой человек не захотел сидеть на строгой диете, а просто изменил питание. Самым трудным оказался отказ от мучного. Тогда сибиряк купил заменитель сахара, газировку тоже покупал без него. Еще он перестал готовить на подсолнечном масле, начал есть больше овощей и нежирную куриную грудку. Рацион сократился с 4,5 до 1,5 тысячи калорий в день.

«Секрет в том, чтобы перестать готовить сложные блюда: чем проще еда, тем лучше. Для меня это гречка, рис, куриное филе, запеканка из творога и шоколадный пудинг. Я изменил питание в начале апреля, когда мой вес составлял 135 килограммов. Сейчас весы показывают 105 кило, я доволен», — признался Киреев.

Житель Новосибирска почувствовал, что жить стало легче. Также он снова нашел работу в одном из ресторанных двориков.