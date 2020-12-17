Сибирячка сделала пластику носа и перестала нормально дышать

Женщина хотела убрать горбинку, сделать спинку поуже, а также приподнять кончик и уменьшить ноздри. Ради этого она специально приехала в другой город. Операция стоила 134 тысячи рублей.

На третьи сутки у жительницы Томска поднялась температура до 37,2, из носа шла кровь, а пластыри отклеились. Она написала об этом хирургу, но тот ответил только на следующий день.

«Если у меня есть какие-то сомнения, можно записаться к лору. Вот такое внимание к пациентам: сделал операцию — а дальше, вроде, ни при чем», — рассказала Мария.

На девятые сутки врачи сняли гипс. В итоге девушка увидела, что горбинка осталась. При этом она практически не могла дышать носом.

Девушка решилась на вторую операцию, ради этого заплатила 30 тысяч рублей. После снятия гипса картина горбинка уменьшилась, но дыхание не наладилось.

Тогда девушка обратилась за помощью к другому хирургу и лору. Выяснилось, что в месте провала, перед горбинкой, передолблена кость. Предположительно, врач сломал ее во время операции, а она потом срослась. Хирург опустил спинку носа, из-за этого перекрылись верхние пазухи и воздух плохо попадает в нос.

Пациентка написала претензию в клинику, однако ей ничего не ответили и от комментариев отказались. Теперь девушка планирует обратиться в суд.