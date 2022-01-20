Швейцарские ученые заявили, что магний помогает при борьбе с раком

Уровень магния в крови важен для способности иммунной системы бороться с патогенами и раковыми клетками. К такому выводу пришла группа исследователей из Университетской клиники Базеля (Швейцария), написал сайт «Ридус».

По словам специалистов, T-клетки способны наиболее эффективно устранять аномальные или инфицированные клетки только в богатой магнием среде.

«LFA-1 играет ключевую роль в активации Т-клеток. Однако в неактивном состоянии он имеет изогнутую форму и поэтому не может эффективно связываться с инфицированными или аномальными клетками. Именно здесь в игру вступает магний. Если это вещество присутствует в достаточном количестве вблизи Т-клеток, оно связывается с белком LFA-1 и гарантирует то, что он останется в расширенной и, следовательно, активной форме», — объяснил руководитель исследовательской группы Кристоф Хесс.

Новое исследование швейцарских ученых может стать очень важным открытием для современной иммунотерапии онкологических заболеваний. В своих работах специалисты показали, что иммунный ответ Т-клеток против раковых клеток усиливался при увеличении концентрации магния в опухолях.