Шведские ученые разрушили миф о «золотом стандарте» потребления воды

Профессор физиологии почек из Гетеборгской медицинской академии Сальгрена Йенни Нюстрем объяснила, что организм сам предупреждает, когда ему необходимо пополнить запасы жидкости.

Специалист подчеркнула, что влияние обильного питья на здоровый внешний вид не доказано серьезными исследованиями.

Однако есть другой нюанс, на который нужно ориентироваться при потреблении жидкости. В сутки организм должен выводить не менее полутора литров мочи, а ее темный цвет указывает на обезвоживание.

Нюстрем отметила, что заявления о влиянии кофе на обезвоживание также вызывают сомнения, и обезвоживание не грозит тем, кто пьет много тонизирующего напитка. А вот алкоголь стимулирует мочеотделение, и пить больше жидкости при употреблении спиртных напитков просто необходимо.