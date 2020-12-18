Шведские ученые: ОК защищают от рака по женской части

Ученые сопоставили данные женщин, которые предохранялись оральными контрацептивами, и женщин, который использовали другие методы. Выяснилось, что у первой группы заметно снизился риск онкологии. Причем эффект частично сохранялся даже спустя 15 лет.

«Через пятнадцать лет после прекращения приема оральных контрацептивов риск был примерно на 50% ниже. Тем не менее снижение риска все же было обнаружено через 30-35 лет после прекращения лечения», — рассказали исследователи.