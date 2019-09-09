Легендарного гонщика Михаэля Шумахера тайно доставили в отделение сердечно-сосудистой хирургии парижской больницы имени Жоржа Помпиду. Его вертолет встретил хирург-кардиолог Филипп Менаше.

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Об этом сообщило издание Parisien. Источники газеты утверждают, что транспортировка гонщика сопровождалась повышенными мерами предосторожности — Шумахер несли на носилках, покрытых чехлом, который полностью срывал его лицо и фигуру. Его сопровождали десять человек.

Изданию удалось узнать, что Шумахер будет проводить лечение с помощью стволовых клеток. «Красным бароном» займется 69-летний хирург, профессор Филипп Менаше. Он первым в мире применил клеточную терапию для лечения сердечной недостаточности. Источники газеты утверждают, что Михаэль Шумахер уже дважды прилетал в Париж из Швейцарии на вертолете.

Черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий головного мозга Михаэль Шумахер получил в декабре 2013 года во время катания на лыжах.

Как напомнило РИА «Новости», в 2018 году появилась информация о том, что он больше не прикован к постели, и аппарат искусственной вентиляции легких отключен.