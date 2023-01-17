Здоровье 17 января 2023, 13:50 Штрафы до 200 тысяч рублей за продажу лекарств без рецепта предложили ввести в России Сенатор Рукавишникова внесла в Госдуму законопроект о штрафах за сбыт лекарств без рецепта РИА «Новости»

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За продажу препаратов без рецепта в России предложили наказывать не только владельцев аптек, но и фармацевтов. Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова внесла в Госдуму законопроект о штрафах до 200 тысяч рублей, сообщило РИА «Новости».

Рукавишникова обосновала свою идею данными статистики — число лекарственных наркоманов увеличилось втрое за последние 13 лет. По словам сенатора, как правило, после препаратов зависимые переходят на тяжелые наркотики, поэтому важно усилить контроль за их продажей.

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Сенатор предложила штрафовать индивидуальных предпринимателей на сумму от 50 до 100 тысяч рублей, юрлиц — от 150 до 200 тысяч рублей, а фармацевтов — от 10 до 20 тысяч рублей или отстранять от работы от полугода до года.

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Сейчас за продажу лекарств без рецепта, напомнила Рукавишникова, наказывают руководство аптек, а не продавцов, или временно закрывают сеть. Иногда от этого страдают целые населенные пункты. Переход на штрафы мог бы решить проблему.

Ранее Минздрав России уточнил список рецептурных препаратов, которые можно продавать онлайн. Пилотными площадками станут Москва, Московская и Белгородская области. Эксперимент пройдет с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026-го.