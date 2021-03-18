Вирусологи оценили опасность новых штаммов коронавируса

«Британский» штамм коронавируса может вытеснить уже распространяющийся в России патоген. При этом «южноафриканская» мутация может быть более опасной, считают вирусологи.

Разновидность «британского» штамма коронавируса выявили в России в конце 2020 года. Заболеваемость этим вариантом не такая большая, как в Европе, так как в Великобританию из России выполняется меньше рейсов.

«Опасность этого штамма коронавируса, по мнению ученых, в том, что он размножается быстрее и именно поэтому вытесняет старые варианты. Кроме того, у этого варианта, скорее всего, больше патогенность, то есть он вызывает более тяжелое заболевание», — пояснил «Известиям» заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов.

Он добавил, что в Великобритании новый штамм практически вытеснил предыдущий. Тоже самое может произойти и в России. При этом Роспотребнадзор зафиксировал и «южноафриканский» штамм коронавируса. Этот вариант имеет изменения, с которыми существующие вакцины борются не так эффективно.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков подтвердил, что «южноафриканский» штамм нечувствителен к определенным антителам. Но он подчеркнул, что иммунитет является гораздо более сложной системой.