Новые вакцины от ковида будут содержать несколько штаммов коронавируса

Состав вакцин от коронавируса в будущем, вероятно, придется довольно часто менять. Такие препараты будут содержать сразу два-три штамма, заявил директор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов.

«Коллективный иммунитет сформировать можно. Но вирус мутирует. Если мы используем вакцины на основе уханьского варианта, насколько этот иммунитет будет эффективным, когда придет „Дельта“? Этот вопрос требует особого изучения», — сказал Максютов в интервью «Известиям».

Он добавил, что правильнее было бы действовать по аналогии с сезонным гриппом, то есть использовать вакцины с актуальными штаммами. По словам директора центра, возможно, что каждый год или даже раз в полгода состав антиковидных препаратов будут менять по решению ВОЗ. В качестве примера он привел четырехвалентные препараты от гриппа, содержащие четыре независимые мутации.

«С очень большой вероятностью именно они встречаются в следующем эпидсезоне. Уверен, что аналогичная работа будет проводиться и с COVID-19. И следующие антиковидные вакцины будут содержать сразу два-три штамма», — заявил Максютов.

Директор центра отметил, что сейчас было бы правильно производить вакцину на основе штамма «дельта». При этом в дальнейшем все будет зависеть от ситуации.