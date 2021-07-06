Антипрививочников назвали инкубаторами для новых штаммов коронавируса

Отказывающиеся привиться от коронавируса помогают инфекции эволюционировать. В итоге такие люди становятся инкубаторами для новых мутаций, заявила врач-эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Ольга Ненастина.

«Риск собственным здоровьем — это меньшая из бед, на которую обрекают себя антипрививочники. Дело в том, что эти люди фактически становятся инкубаторами для новых штаммов опасного заболевания», — процитировало медика РИА «Новости».

Ненастина добавила, что сейчас основными носителями коронавируса продолжают быть люди. Если количество носителей сократится, то и мутаций вируса станет меньше.

«Сделать это можно лишь путем вакцинации. Исходя из этого, именно люди без иммунитета дают патогену новые возможности для эволюционирования», — подчеркнула эпидемиолог.

По ее словам, во время изменений вирус может стать намного опаснее своей первоначальной версии. Ненастина отметила, что риск появления новых штаммов остается, пока есть жители без иммунитета к коронавирусу. Причем мутации могут быть с ранее неизученными патологиями и высокой степенью распространения.