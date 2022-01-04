Роспотребнадзор: случаев заражения французским штаммом COVID-19 в РФ нет

Случаев инфицирования новым штаммом коронавируса B.1.640.2 в России не выявили. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что новый вариант возбудителя с самым большим количеством мутаций обнаружили в Марселе у приехавшего из Камеруна мужчины.

«В России случаев инфицирования вариантом B.1.640.2 не выявлено», — заявили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что новый штамм обнаружили еще два месяца назад, но особого распространения он не получил, пишет RT. Поэтому особого интереса новая версия возбудителя не представляет. Геномную последовательность этого образца загрузили в международную базу еще 4 ноября прошлого года.

Ura.ru напомнило, что французские ученые в ходе предварительного исследования выявили в новом варианте коронавируса 46 мутаций. Насколько он легко распространяется и какую тяжесть заболевания несет, они не уточнили.

На сегодняшний день в мире доминирующими остаются штаммы коронавируса «дельта» и «омикрон».

По мнению доцента Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Михаила Розанова, многие штаммы коронавируса могли пройти незаметно. Выявить их помогут технологии масштабного секвенирования РНК.