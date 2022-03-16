Мурашко не исключил распространения штамма «омикрон» ВА.2

Версия штамма коронавируса «омикрон» ВА.2, который также называют «стелсом» за счет его повышенной заразности, может стать доминирующей в мире. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Он отметил, что в последние дни большое число заражений новым вариантом возбудителя зафиксировали в Германии и Китае.

«Первоначально доминирующей линией в разных странах была BA.1, но в последующем появился подвариант „омикрона“ BA.2, получивший название „стелс“ из-за своей способности еще быстрее распространяться в популяции», — заявил Мурашко.

Министр подчеркнул, единственным способом уменьшить риски заражения «стелс-омикроном» остаются вакцинация и ревакцинация. Перенесенное заболевание не дает достаточного уровня защиты.

«„Стелс-омикроном“ часто заражаются дети и подростки. Уже сегодня у нас есть действенный инструмент для их защиты — безопасная вакцина „Спутник М“», — напомнил Мурашко.

Он добавил, что ключевыми месяцами, по которым можно следить за дальнейшим развитием эпидемиологической ситуации, остаются март и апрель. Именно это время стоит использовать для бустерной прививки.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 36 519 новых случаев заражения коронавирусом. В больницы доставили 5945 человек. Полностью выздоровели после перенесенного заболевания 118 009 пациентов.