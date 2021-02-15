Россия зарегистрировала первый в мире тест для британского штамма коронавируса

В России разработали и зарегистрировали первую в мире тест-систему для выявления британского штамма коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Систему тестирования создал Центральный НИИ эпидемиологии. Она быстро выявляет наличие мутировавшего штамма «за счет особого подбора олигонуклеотидов для эффективной амплификации британской мутации».

Тест-система позволяет выявлять мутации для образцов с очень высокой вирусной нагрузкой. Она рассчитана на максимальную концентрацию коронавирусов на уровне миллиона копий на миллилитр.

Это позволяет избежать ложноположительных результатов при определении британского штамма. Высокая точность системы была доказана испытаниями на клинических образцах с подтвержденной мутацией.

Набор реагентов для тестирования прошел клинические исследования и был зарегистрирован для использования в России.

Уточняется, что технологию можно использовать при разработке реагентов по выявлению любых других мутаций коронавируса, а также иных инфекционных возбудителей.