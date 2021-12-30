Штамм «омикрон» назвали заразнее других вариантов коронавируса в 5-6 раз

Штамм коронавируса «омикрон» в пять или шесть раз заразнее предыдущих вариантов SARS-CoV-2. Это свойство позволило ему быстро распространиться по ЮАР и вызвать резкий рост заболеваемости.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная указала на особенность «омикрона» в интервью сайту RT.

«Этот штамм очень контагиозный, очень летучий, если так можно сказать. По примерным оценкам, омикрон заразнее классических штаммов в пять-семь раз», — отметила она.

При распространении нового штамма в другой стране, добавила Пшеничная, там тоже будет большое количество заболевших.

Специалист опровергла сообщения о якобы безопасности «омикрона». По ее словам, результаты исследований, которые проводились на территории ЮАР, показали: штамм тоже может привести к тяжелому течению болезни, особенно у не привитых от коронавируса. При этом течение заболевания не будет отличаться от случаев заражения другими вариантами вируса.

Пшеничная еще раз подчеркнула, что современные вакцины могут защитить от тяжелых случаев болезни. Вакцинированный человек тоже рискует заразиться, но протекать болезнь будет легко.