Ученые нашли гибридный штамм коронавируса

Американские ученые выявили возможный гибрид «британского» и «калифорнийского» штаммов коронавируса. Новый вид представляет собой мутировавшую комбинацию геномов двух версий вируса.

Новую мутацию нашла сотрудница Национальной лаборатории в Лос-Аламосе в штате Нью-Мехико Бетти Корбер, сообщило издание The New Scientist. О своих наблюдениях она рассказала во время конференции Нью-йоркской академии наук. Мероприятие проходило 2 февраля.

Пока происхождение образца остается неизвестным. Специалисты считают, что мутация могла начаться на юге Калифорнии. Речь идет о слиянии так называемого «британского» штамма коронавируса B.1.1.7 с «калифорнийским» В.1.429. Ученые зафиксировали не обычную мутацию, а рекомбинацию, которая предполагает множественные изменения генома. Более подробные детали исследования не публиковались.

Ранее исследователи подтвердили, что выявленный в Великобритании штамм коронавируса более смертоносен, чем изначальная форма патогена. При этом врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что это не совсем так. По его словам, население стран уже бы вымерло, если бы мутация была более смертоносной.