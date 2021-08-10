Достичь коллективного иммунитета в условиях циркуляции штамма COVID-19 «дельта» невозможно. Он будет заражать вакцинированных людей и полностью остановить передачу вируса не удастся. Такого мнения придерживается директор группы Оксфорда по разработке вакцины (Oxford Vaccine Group) профессор Эндрю Поллард.

В интервью The Guardian он сообщил, что «проблема состоит в том, что этот вирус не корь, если 95% населения вакцинированы против кори, вирус не может передаваться в популяции». В таких условиях невозможно остановить передачу коронавируса, что делает достижение коллективного иммунитет «мифическим».

По мнению профессора, дополнительная, бустерная, доза вакцины не понадобится. Уровень антител со временем падает, но организм на десятилетия запоминает вакцинацию. Он продолжает показывать определенный уровень защиты.

«Так что в настоящий момент нет причин для паники. Мы не видим проблемы серьезных заражений после вакцинации», — подчеркнул Поллард.

По данным Имперского колледжа Лондона, вакцинированным людям в возрасте 18-64 лет на 49% меньше грозит опасность заразиться. Полностью привитый человек имеет в три раза меньше шансов заразиться по сравнению с непривитым.

По словам полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, четвертую волну коронавируса можно избежать, если к началу ноября достичь 80% вакцинации населения.