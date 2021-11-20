Штамм «дельта» продлит пандемию коронавируса

Пандемия может затянуться из-за дельтаподобных вариантов коронавируса. Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана сделали такой вывод из-за способности штамма к повторному заражению и скорости передачи SARS-CoV-2.

Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана опубликовали свое исследование в журнале Cell. Они показали, как пандемии, вызванные гипотетическими вариантами вируса, могут повлиять на популяции, которые используют различные комбинации методов борьбы с инфекцией — масочный режим, соблюдение дистанции и вакцинация.

Анализ исследователей предполагал несколько сценариев, включая комбинации двух признаков: скорость заражения, аналогичная штамму «альфа»; частичное ускользание от иммунного ответа, как у «беты»; сочетание этих свойств, подобное «дельта»-варианту. Был и вариант без этих признаков. Ученые выявили, что «дельта»-штамм вызывает наибольшие опасения и с большой вероятностью затянет пандемию.

Исследовательница Мэри Бушман, одна из авторов работы, отметила, что самым эффективным способом снизить активность «дельты» остается массовая вакцинация.

«Нужно, чтобы люди осознали, что появление таких вариантов, как „дельта“, делает вакцинацию еще важнее», — сказала ученая.

По ее словам, даже если не получится уничтожить вирус, можно гарантировать, что люди столкнутся с ним подготовленными.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 50%. Однако для победы над пандемией России нужно приобрести коллективный иммунитет в 80% или выше.

Центр имени Чумакова объявил о разработке двух вакцин на основе «дельта»-штамма. Это вакцины «КовиВак комби» и «КовиВак дельта моно». Центр ждет решения регуляторной системы о том, как будет идти регистрация.