Шпинат оказался опасен для некоторых людей

Несмотря на всю пользу шпината, некоторым его есть категорически нельзя. Как считают ученые, опаснее всего он для людей с нарушениями водно-солевого обмена, а также для тех, у кого есть нарушения работы печени, почек, заболевания желчного пузыря и поджелудочной железы.

Как пишет nv.ua, в целом шпинат очень полезный продукт и известен тем, что при низкой калорийности он богат витаминами и минералами. При регулярном употреблении, он помогает работе сердца, желудка, предотвращает болезни глаз и повышает иммунитет.

Однако пациентам с мочекаменной болезнью его лучше не есть вообще. Дело в том, что в шпинате много щавелевой кислоты, которая замедляет процесс усвоения организмом железа и кальция и может стать причиной камнеобразования.

Кроме того, шпинат имеет свойство вбирать в себя все пестициды, которыми его обрабатывали при выращивании, поэтому нужно покупать его у проверенных продавцов.