Шотландские ученые опровергли влияние завтрака на похудение | 360°

Здоровье 10 сентября 2022, 05:35 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Шотландские ученые опровергли влияние завтрака на похудение Шотландский профессор Джонстон: плотный завтрак никак не влияет на похудение РИА "Новости"

Читать 360tv в

Ученые из Института Роветта Абердинского университета в Шотландии установили, что плотный завтрак с последующим снижением калорий на обед и ужин никак не отражается на скорости метаболизма и не ведет к похудению. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Metabolism

Оказалось, что скорость усвоения пищи не меняется в зависимости от качества пищи. Масса тела не снизится, если вы плотно завтракаете, а на обед едите что-то низкокалорийное.

Реклама

По словам профессора Александры Джонстон, в испытаниях приняли участие 16 мужчин и 14 женщин с избыточным весом. Каждый из них придерживался своей диеты.

Реклама

Ученые выяснили, что затраты энергии и общая потеря веса были одинаковыми для людей на диетах с утренней и вечерней пищевой нагрузкой. Они развенчали миф о влиянии времени суток на метаболизм.

Ранее врач-диетолог Кортни Д’Анджело посоветовала кето-диету, чтобы избавиться от жира на животе.

0 0 0 0 0 0