Шотландские ученые опровергли влияние завтрака на похудение | 360°

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Шотландские ученые опровергли влияние завтрака на похудение

Шотландский профессор Джонстон: плотный завтрак никак не влияет на похудение

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Ученые из Института Роветта Абердинского университета в Шотландии установили, что плотный завтрак с последующим снижением калорий на обед и ужин никак не отражается на скорости метаболизма и не ведет к похудению. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Metabolism

Оказалось, что скорость усвоения пищи не меняется в зависимости от качества пищи. Масса тела не снизится, если вы плотно завтракаете, а на обед едите что-то низкокалорийное.

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По словам профессора Александры Джонстон, в испытаниях приняли участие 16 мужчин и 14 женщин с избыточным весом. Каждый из них придерживался своей диеты.

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Ученые выяснили, что затраты энергии и общая потеря веса были одинаковыми для людей на диетах с утренней и вечерней пищевой нагрузкой. Они развенчали миф о влиянии времени суток на метаболизм.

Ранее врач-диетолог Кортни Д’Анджело посоветовала кето-диету, чтобы избавиться от жира на животе.

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