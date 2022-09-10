Шотландские ученые опровергли влияние завтрака на похудение | 360°

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Происшествия
10 сентября 2022, 05:51
Тягач с прицепом протаранил более 20 автомобилей в Мексике
Армия
10 сентября 2022, 05:51
Минобороны России опубликовало кадры работы боевого расчета гаубиц «Мста-Б»
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Мир
10 сентября 2022, 05:28
Чешский министр допустил выход Венгрии из Евросоюза из-за особой позиции по России
Спецоперация
10 сентября 2022, 05:15
ВСУ выпустили шесть снарядов по Киевскому району Донецка
Здоровье
10 сентября 2022, 05:08
Ковид без «домашнего ареста». Россиянам рассказали, какие ограничения вводить не будут
Мир
10 сентября 2022, 04:49
Власти Португалии не согласились с требованием ЕС сократить потребление энергоресурсов
Мир
10 сентября 2022, 04:30
Карлу III предсказали судьбу последнего короля Великобритании
Общество
10 сентября 2022, 04:21
Скончался главный конструктор пассажирских самолетов Ил-18 и Ил-62 Шамиль Мухтаров
Общество
10 сентября 2022, 03:50
Экономист назвала отрасли, которые поддержат Россию в условиях трансформации