Шоколад оказался полезен для иммунитета

Обычно сладости не несут в себе ничего хорошего, а только вредят здоровью. Но в шоколаде содержится большое количество антиоксидантов, положительно влияющих на иммунитет. Такое лакомство полезно, но специалисты предупреждают, что злоупотреблять им не стоит.

Специалист по рациональному питанию Варвара Зародина напомнила радио Sputnik, что шоколад изготавливают из какао-бабов. Они содержат свыше 200 различных соединений, положительно влияющих на организм человека.

«Например, флавоноиды. Эти мощные антиоксиданты оказывают благотворное влияние на свертываемость крови, защищают нас от свободных радикалов, оказывают положительное действие на иммунную систему. Какао-бобы обладают самым высоким содержанием флавоноидов среди всех пищевых продуктов», — пояснила Зародина.

Она добавила, что таким образом шоколад может стимулировать иммунитет. При этом стоит помнить, что самым полезным является шоколад, в котором содержится наибольший процент какао. Более того, в лакомстве всегда есть сахар, который уменьшает полезные свойства флавоноидов.

«Наиболее полезным считается горький шоколад, потому что в нем наибольшее количество какао-бобов. Менее полезен молочный шоколад, а белый шоколад лишен всех полезных свойств», — подчеркнула специалист.

Зародина предупредила, что сладости могут вызывать пищевую зависимость, поэтому нельзя злоупотреблять даже полезным шоколадом.