Шоколад и вино назвали продуктами, продлевающими жизнь

Шоколад, вино и оливковое масло, как показывают многочисленные исследования, способствуют долголетию при регулярном умеренном употреблении. Об этом написало издание solenka.info со ссылкой на сайт Eat This Not That.

Эти продукты чаще всего встречаются в рационе людей в «голубой зоне» — то есть, в тех регионах мира, где фиксируется наибольшее количество долгожителей.

Горький шоколад в сочетании с красным вином или портвейном дают организму необходимые антиоксиданты и улучшают самочувствие, если включать эти продукты в рацион в небольшом количестве, написала «Экономика сегодня».

Что касается оливкового масла холодного отжима, оно помогает контролировать вес, снижает кровяное давление, уменьшает воспаление и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Оливковое масло можно добавлять в салаты, а также заменить им другие масла при приготовлении блюд.

Известно, что именно эти продукты называла в числе своих любимых Жанна Луиза Кальман — рекордсмен по долголетию, француженка, дожившая до 122 лет.