Школы и детсады в центральной России начали закрывать на карантин

В центральной России школы и детские сады закрывают на карантин. Мера связана с тем, что дети массово перестают посещать классы и группы из-за вспышки ОРВИ. Сейчас карантин действует в Курской, Владимирской, Тульской и Калужской областях.

Как рассказали в главке Роспотребнадзора, в стране все быстрее распространяется простуда. При этом вирусных инфекций фиксируют все больше — уже в 11 областях и краях бушует ОРВИ. При этом 74 миллиона россиян ставили прививки перед началом сезона, а это каждый второй житель страны.

Но эпидемия в некоторых субъектах все равно началась. В частности, в Курске и области закрыли пять классов в четырех школах. Карантин объявили в областном центре, а также в Суджанском и Кореневском районах области.

«За прошедшую неделю во Владимире зарегистрировано 3 843 обращения граждан в лечебные учреждения, среди них 2 575 детей. Показатель заболеваемости на территории города составил 107,40 на 10 тысяч населения, что выше эпидемического порога на 15,7%», — рассказали и во Владимирском региональном отделении Роспотребнадзора.

В связи со снижением посещаемости закрыты три группы в трех детсадах в Тульской области. ОРВИ настигла Кимовский и Узловской районы. Также отправили на карантин учеников 19 классов в девяти школах региона — в самой Туле, а также в школах Новомосковского, Кимовского, Киреевского и Узловского районов.

По данным Управления образования Калуги, на карантин отправились четыре класса в СОШ № 26, семь классов в СОШ № 36. В СОШ № 15, 19 и 21 Калуги временно прекратили занятия по одному классу. В Хвастовичском районе временно приостановили занятия в дошкольной группе МКОУ «Бояновичская средняя школа».